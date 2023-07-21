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        Haberler Gündem YÖK atlas tercih ekranı 2023: YÖK atlas Önlisans ve lisans üniversite tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?

        YÖK atlas tercih robotu 2023: YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır?

        YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz itibarıyla açıklanmasının ardından gözler üniversite tercih işlemleri sürecine çevrildi. YKS üniversite tercihleri öncesinde "YÖK atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?" sorusu yanıtını arıyor. YÖK atlas tercih sihirbazı robotu ile adaylar TYT ve YKS puanı ile alım yapacak 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları konusunda bilgi edinebilecek. İşte YÖK atlas tercih robotu hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 11:32
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        • 1

          Üniversite sınavı YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasıyla sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapacak adaylar YÖK Atlas tercih robotunu sorguluyor. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre; 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercih döneminde adaylar YÖK atlas tercih robotundan yardım alarak tercihlerini tamamlayabilecekler. PekiYÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar...

        • 2

          YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

          YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

          Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, Üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

          YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

          YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

        • 4

          YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

          Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

          Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

          Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

          Yerleşenlerin geldikleri iller

          Yerleşenlerin öğrenim durumu

          Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

          Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

          Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

          Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

          Yerleşen okul birincileri

          Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

          Yerleşen son kişinin profili

          Yerleşenlerin TYT/AYT net ortalamaları

          Yerleşenlerin YKS puanları

          Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

          Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

        • 5

          Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

          Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

          Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

          Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

          Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

          Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

          Yerleşme koşulları

          bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.

          YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

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