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        YKS’ye 1 hafta kala öğrenci ve velilere öneriler

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bir hafta kala Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Ernur Erian'dan öğrencilere ve velilere önemli uyarılar geldi. Erian, öğrencilere sınav haftasında rutinlerini çok fazla değiştirmemeleri gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 16:04 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:05
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        YKS'ye 1 hafta kala öğrenci ve velilere öneriler
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        Üniversiteye girişin en önemli adımlarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yalnızca 1 hafta kaldı. Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin ter dökeceği bu kritik haftada, Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Ernur Erian, sınav öncesi öğrencilere moral veren ve yön gösteren önemli hatırlatmalarda bulundu.

        Ernur Erian, öğrencilerin bir yılı aşkın süredir büyük bir emek ve çabayla bu sürece hazırlandığını belirterek şunları söyledi: “Şimdi artık bilgiyi zorlamak değil, zihni dinlendirmek, bedeni güçlendirmek, motivasyonu korumak zamanı. Sınav haftasına girerken öğrencilerimizin hem akademik hem de psikolojik dayanıklılıklarını desteklemek en öncelikli hedefimiz.”

        Ernur Erian
        Ernur Erian
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        Öğrencilere sınav haftasında rutinlerini çok fazla değiştirmemeleri gerektiğini vurgulayan Erian, şu önerilerde bulundu:

        • Uyku düzeninizi bozmadan, sabah kalkış ve akşam yatış saatlerini sabitleyin.

        • Beslenme düzeninizi koruyun; ağır ve sizi rahatsız edecek yiyeceklerden kaçının.

        • Sosyal medya ve haber akışından uzak kalın. Özellikle sınavla ilgili olumsuz içerikler zihinsel stresi artırabilir.

        • Zihninizi dinlendirecek yürüyüşler, sevdiğiniz bir hobi veya rahatlatıcı sohbetler size iyi gelecektir.

        • Kalan günlerde bilgileri gözden geçirmek yerine, güven duygunuzu artıracak başarı anılarınıza odaklanın.

        Erian, "Unutmayın, bu sadece bir sınav. Hayatınızın tek belirleyicisi değil. Kendinize güvenin, şimdiye dek başardıklarınızı hatırlayın ve sınav günü elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanın. Gerisi zaten gelecektir" ifadelerini kullandı.

        Bu kritik süreçte, yalnızca öğrenciler değil, veliler de yoğun bir duygusal deneyim yaşıyor. Erian, velilere sınav haftasında çocuklarına nasıl destek olabilecekleriyle ilgili önemli hatırlatmalarda bulunarak, "Sınav sürecinde çocuğunuzun yanında olmak, ona duygusal destek vermek en az akademik destek kadar önemlidir. Bu dönemde sergileyeceğiniz tutum, onun sınavla başa çıkma becerisini ve genel psikolojik dayanıklılığını doğrudan etkiler" dedi.

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        SINAVI HAYATIN SONU GİBİ GÖSTERMEYİN

        Erian, sınavın bir sonuç değil, bir başlangıç olduğunu ifade ederek, çocuğun hayatını bu sınava indirgememek gerektiğini söyledi.

        Güven duygusunu abartısız verin: “Sana güveniyorum” gibi iyi niyetli cümleler bazen beklenti baskısı yaratabilir. Onun yerine: “Ne kadar emek verdiğini görüyorum. Bu emeğin mutlaka karşılık bulacaktır” gibi cümlelerle destek olun.

        Tutarlı olun: Beden diliniz, ses tonunuz ve sözleriniz birbiriyle uyumlu olsun. Gençler, sözlerden çok o sözlerin nasıl söylendiğine odaklanırlar.

        Yıkıcı değil, yapıcı olun: Eleştirileriniz bile yol gösterici nitelikte olsun. “Bu şekilde olmaz” yerine, “İstersen bu konuda birlikte bir yol arayabiliriz” gibi yaklaşımlar tercih edin.

        Beraber zaman geçirin: Sınav haftasında birlikte yürüyüşe çıkmak, sohbet etmek ya da sakinleştirici bir etkinlik yapmak, çocuğunuza iyi gelecektir.

        Abartılı övgülerden kaçının: “Sen çok zekisin, kesin yüksek alırsın” gibi cümleler öğrencide baskı yaratabilir. Zekâ değil, süreç ve emek öne çıkarılmalıdır.

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        Olağanüstü davranışlardan uzak durun: Günlük yaşamda büyük değişiklikler yapmayın. Her şey normal seyrinde devam etsin ki çocuğunuz kendini güvende hissetsin.

        Ergenlik dönemini unutmayın: Çocuğunuz hâlâ bir ergen. Sınav maratonunda da duygusal ihtiyaçları, iniş çıkışları olabilir. Sabır ve anlayış çok kıymetli.

        Alternatifleri konuşun: “Ya olmazsa?” sorusuna birlikte açık ve umutlu yanıtlar aramak kaygıyı azaltır. Alternatifler, belirsizliğe karşı güç verir.

        Kahraman rolü yüklemeyin: “Okursan bizi kurtarırsın” gibi ifadeler iyi niyetli olsa da öğrencide ağır bir yük oluşturabilir. Her birey kendi hayatından sorumludur.

        Karşılaştırmalardan kaçının: Çocuğunuzu sadece kendi geçmişiyle karşılaştırın. Geçen seneye göre daha sistemli çalıştın. Bu bile çok değerli.

        İyi niyetli aramalara önlem alın: Sınavdan bir gün önce yapılacak iyi niyetli telefonlar bile öğrencide stres yaratabilir. Aile büyükleriyle bu konuda önceden konuşmak faydalı olacaktır.

        Erian, "YKS ne çocuğun karakterini, ne sizin ebeveynliğinizi ölçer. Ona güven verin, yanında olduğunuzu hissettirin. Bu güven, sınavdan çok daha uzun süre etkili olacak bir mirastır" dedi.

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