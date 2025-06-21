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        Haberler Bilgi Yaşam YKS’de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? YKS’de 3 yanlış mı 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor?

        YKS'de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? YKS'de 3 yanlış mı 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor?

        Üniversite sınavının ilki YKS TYT bugun gerçekleşti. Sınava hazırlanan adaylar YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götüyor mu merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 YKS'de puanlama sistemi önceki yıllarda olduğu gibi devam ediyor. Peki YKS'de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? YKS'de 3 yanlış mı 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 13:16 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:34
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        • 1

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşecek. Sınava girmeden önce stratejilerini belirlemek isteyenler YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili ÖSYM üniversite sınavı kılavuzu kontrol ediliyor. Peki; 2025 YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yanlış 1 doğruyu götürür? İşte, cevabı...

        • 2

          YKS KAÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR?

          ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 YKS’de puanlama sistemi önceki yıllarda olduğu gibi devam ediyor. Her test için doğru ve yanlış cevap sayıları ayrı ayrı değerlendiriliyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak, adayın ilgili testten aldığı ham puan (net sayısı) hesaplanıyor. Yani, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürüyor. Bu kural, TYT, AYT ve YDT oturumlarının tüm testlerinde uygulanıyor.

        • 3

          2025 YKS 3 YANLIŞ MI 4 YANLIŞ MI 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR?

          2025 YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Bu kural, TYT, AYT ve YDT oturumlarının tümünde geçerli. Adayların sınav stratejilerini bu bilgiye göre şekillendirmesi, özellikle emin olunmayan sorularda dikkatli davranması büyük önem taşıyor.

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