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        Haberler Gündem Güncel YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor! | Son dakika haberleri

        YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor!

        Aksaray'da dün acı bir kaza meydana geldi. YKS'ye girecek 4 öğrencinin içinde bulunduğu 2 aracın çarpıştığı kazada, 50 yaşındaki Narin Küçükercan hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Küçükercan'ın biri sınava girecekken ağır yaralanan 2 oğlu ise yaşam mücadelesi veriyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:21 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:21
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        YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor!
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        Aksaray'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 4 öğrencinin içinde bulunduğu 2 aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne Narin Küçükercan'ın (50) cenazesi, toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre kazada ağır yaralanan oğulları Utku Küçükercan (19) ile A.B. Küçükercan'ın (8) ameliyat olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

        2 ARAÇTA DA ÜNİVERSİTE ADAYLARI VARDI

        Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 12'nci Bulvar'da üniversite kavşağında meydana geldi. Bahadır Küçükercan (48) yönetimindeki otomobil, kavşakta Menderes Sarıkaya'nın (19) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

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        Kazada sürücülerden Bahadır Küçükercan'ın eşi Narin Küçükercan, olay yerinde hayatını kaybetti. Bahadır Küçükercan ile çocukları YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) girecek oğlu Utku Küçükercan, A.B. Küçükercan (8), komşusu Aziz Candan (41), AYT'ye girecek kızı Esra Candan (19) ile diğer sürücü Menderes Sarıkaya, AYT'ye girecek olan ikiz kardeşleri Eylem ve Eylül Sarıkaya (18), annesi Şehriban Demir (51) ve Gülşen Koçak (28) yaralandı.

        6 YARALI TABURCU OLDU

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat olan iki kardeşten Utku Küçükercan Ankara'ya, A.B. Küçükercan ise Konya'ya sevk edildi. Yaralılardan Esra Candan ile babası Aziz Candan'ın tedavisi sürerken; diğer 6 yaralı taburcu oldu. Narin Küçükercan'ın cenazesi de bugün Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan namazın ardından Evrah Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #haberler
        #Aksaray
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