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YKS'ye kaç kişi girdi? AYT-TYT-YDT 2022 YKS sınavına kaç kişi katıldı? YKS'de kaç kişi tercih yapacak?

YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından YKS'ye katılan öğrenci sayısı gündeme geldi. 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu başlayacak. Tercih işlemlerini yapmak isteyen adaylar, 2022 YKS'de kaç kişinin tercih yapacağını araştırıyor. İşte, 2022 YKS sınavına katılan öğrenci sayısı...

18.07.2022 - 08:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • 20 Temmuz günü ÖSYM tarafından açıklanması beklenen 2022 YKS sonuçları, 18 Temmuz tarihinde açıklandı. 18-19 Haziran günleri arasında TYT-AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler "YKS'ye kaç kişi girdi, kaç kişi tercih yapacak?" çevrildi. İşte, YKS tercih yapacak öğrenci sayısı...

  • 2022 YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

    ÖSYM'nin en kapsamlı sınavlarından biri olan YKS sınavına milyonlarca öğrenci katıldı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirlen üniversite sınavının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2022 YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını açıklamıştı. 

  • TYT-AYT-YDT 2022 YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

    2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirten Halis Aygün'ün konuya ilişkin açıklaması şu şekilde; "YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak.

    Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

  • YKS'DE KAÇ KİŞİ TERCİH YAPACAK?

    3 milyon 243 bin 425 kişinin başvuruda bulunduğu 2022 YKS sınavın da en az bir neti bulunan ve sınavı geçersiz sayılmayan tüm adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

  • 2022 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. 

    Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

     

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