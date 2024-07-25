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        Haberler Bilgi Yaşam YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? 2024 YKS Üniversite taban puanları

        YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? 2024 YKS Üniversite taban puanları

        YKS tercihlerinin başlamasıyla beraber üniversite taban puanları gündeme geldi. TYT, AYT, YDT kapsamında üniversite sınavına giren milyonlarca aday puanına göre okul tercih edecek. YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile netlik kazanacak. Peki YKS Üniversite taban puanları belli oldu mu? YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? İşte ÖSYM YÖK Atlas ile güncel YKS taban puanları ve sıralama detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:49
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        • 1

          YKS taban puanları ve başarı sıralamaları YKS tercih maratonu süresinde araştırılıyor. ÖSYM tercih kılavuzuna göre tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak. Peki 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu mu? İşte YKS Üniversite taban puanları hakkında detaylar

        • 2

          YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?

          YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

          Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.

          YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

          2 YILLIK ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo-3)

          4 YILLIK LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo-4)

        • 3

          YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

          Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak. Kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

        • 4

          YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da ön bilgi amacıyla yayımlandı. Adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

          Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak.

          KAÇ TERCİH HAKKI OLACAK?

          Öğrenciler, istek sırasına göre üniversite ve bölümlere tercih listelerinde yer verecek. Tercih alanlarının hepsinin doldurulması zorunlu olmazken adayların en fazla 24 tercih hakkı bulunacak. Merkezi yerleştirme ile bir programa yerleşenlere ek yerleştirmede tercih hakkı verilmeyecek. Tercih süresi dolmadan adaylar tercih listelerinde değişiklik yapabilecek

        • 5

          YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

          “Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

          YÖK ATLAS İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6
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