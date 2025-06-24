YKS tercihleri için ÖSYM tarih verdi. YKS sonuçları sonrası, başarı sıralaması ve aldıkları puanlara göre kılavuz doğrultusunda tercih yapacak olan öğrenciler, ÖSYM AİS ekranından tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki YKS tercihi ne zaman başlayacak, hangi tarihte?