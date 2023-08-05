YKS maratonu tercih süreci ile sürüyor. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözünü tercih tarihlerine çeviren adaylar, YKS tercihi için son günü araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından organize edilen YKS tercihlerinde üniversite adaylarına 24 tercih hakkı sunulmaktadır. Peki, "YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitiyor?" İşte 2023 YKS tercihlerinin sona ereceği tarih...