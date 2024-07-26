YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci, üniversite adaylarının en uygun programı ve üniversiteyi seçmelerini sağlamak amacıyla dikkatlice yürütülmesi gereken bir aşamadır.

Tercih Kılavuzunu İncelemek

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu: Bu kılavuz, tercih yapacak adaylar için en önemli kaynaklardan biridir. Kılavuzda, üniversitelerin bölümleri, kontenjanları, özel koşulları ve geçen yılki taban puanları gibi önemli bilgiler yer alır.

Kılavuzun Detaylı İncelenmesi: Kılavuzu dikkatlice inceleyerek, başvurmayı düşündüğünüz bölümlerin gereksinimlerini, özel koşullarını ve diğer önemli bilgileri not alın.

Tercih Listesi Hazırlama

Tercih Sıralaması: Tercihlerinizi yaparken en çok istediğiniz bölüm ve üniversiteden başlayarak sıralama yapın. İstediğiniz bölümlere yerleşememe ihtimaline karşı alternatifleri de eklemeyi unutmayın.

Taban Puanlar ve Sıralamalar

Geçmiş yılların taban puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak kendi sıralamanıza uygun bölümleri seçin. Ancak sadece taban puanlara odaklanmak yerine, sıralamanızın da önemli olduğunu unutmayın.

Tercih Sayısı

ÖSYM'nin belirlediği maksimum tercih sayısını (genellikle 24 tercih) kullanarak, en uygun bölümleri sıralayın.

Elektronik Tercih Sistemi (e-Devlet Üzerinden)

e-Devlet Girişi: Tercihler, e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak ÖSYM'nin tercih sayfasına ulaşabilirsiniz.

Tercih Formunu Doldurma: Tercih yapmak istediğiniz programların kodlarını tercih formuna doğru bir şekilde girin. Her bir tercih kodunun doğru yazıldığından emin olun.

Tercih Kontrolü ve Onay: Tüm tercihlerinizi sisteme girdikten sonra dikkatlice kontrol edin. Hatalı veya eksik tercih yapmamak için tercihlerinizin doğruluğunu teyit edin. Tercihlerinizi onayladıktan sonra işleminizi tamamlayın.

Özel Koşullar ve Ek Bilgiler

Özel Yetenek Sınavları: Bazı programlar özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul etmektedir. Bu programlara başvurmak isteyen adayların, ilgili üniversitelerin duyurularını takip ederek başvurularını zamanında yapmaları gerekmektedir.

Burs ve Yurt İmkanları: Tercih edeceğiniz üniversitelerin burs ve yurt imkanlarını araştırarak, ekonomik ve barınma konularında planlamalar yapın.

Özel Koşullar ve Açıklamalar: Tercih edeceğiniz programların özel koşullarını ve açıklamalarını dikkatlice okuyun. Örneğin, bazı programlar belirli sağlık koşullarını veya yabancı dil yeterliliklerini gerektirebilir.