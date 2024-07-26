YKS tercih yapma ekranı! 2024 YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS tercihleri alınmaya başlandı. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. YKS sınavında adayların aldıkları puanlar, başarı sıralaması ve kontenjan bu noktada büyük önem taşıyor. Tercih sıralamasına dikkat edilmeli. Peki 2024 YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman? İşte YKS tercih yapma ekranı ve tüm detaylar
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YKS tercih yapılmaya başlandı. 25 Temmuz 2024 Perşembe günü başlayan YKS tercihleri 2 Ağustos 2024 Cuma günü sona erecek. Adaylar, erişime açılacak olan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na yayımlandığı andan itibaren ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilecek. İşte YKS tercih ekranı
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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci, üniversite adaylarının en uygun programı ve üniversiteyi seçmelerini sağlamak amacıyla dikkatlice yürütülmesi gereken bir aşamadır.
Tercih Kılavuzunu İncelemek
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu: Bu kılavuz, tercih yapacak adaylar için en önemli kaynaklardan biridir. Kılavuzda, üniversitelerin bölümleri, kontenjanları, özel koşulları ve geçen yılki taban puanları gibi önemli bilgiler yer alır.
Kılavuzun Detaylı İncelenmesi: Kılavuzu dikkatlice inceleyerek, başvurmayı düşündüğünüz bölümlerin gereksinimlerini, özel koşullarını ve diğer önemli bilgileri not alın.
Tercih Listesi Hazırlama
Tercih Sıralaması: Tercihlerinizi yaparken en çok istediğiniz bölüm ve üniversiteden başlayarak sıralama yapın. İstediğiniz bölümlere yerleşememe ihtimaline karşı alternatifleri de eklemeyi unutmayın.
Taban Puanlar ve Sıralamalar
Geçmiş yılların taban puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak kendi sıralamanıza uygun bölümleri seçin. Ancak sadece taban puanlara odaklanmak yerine, sıralamanızın da önemli olduğunu unutmayın.
Tercih Sayısı
ÖSYM'nin belirlediği maksimum tercih sayısını (genellikle 24 tercih) kullanarak, en uygun bölümleri sıralayın.
e-Devlet Girişi: Tercihler, e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak ÖSYM'nin tercih sayfasına ulaşabilirsiniz.
Tercih Formunu Doldurma: Tercih yapmak istediğiniz programların kodlarını tercih formuna doğru bir şekilde girin. Her bir tercih kodunun doğru yazıldığından emin olun.
Tercih Kontrolü ve Onay: Tüm tercihlerinizi sisteme girdikten sonra dikkatlice kontrol edin. Hatalı veya eksik tercih yapmamak için tercihlerinizin doğruluğunu teyit edin. Tercihlerinizi onayladıktan sonra işleminizi tamamlayın.
Özel Koşullar ve Ek Bilgiler
Özel Yetenek Sınavları: Bazı programlar özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul etmektedir. Bu programlara başvurmak isteyen adayların, ilgili üniversitelerin duyurularını takip ederek başvurularını zamanında yapmaları gerekmektedir.
Burs ve Yurt İmkanları: Tercih edeceğiniz üniversitelerin burs ve yurt imkanlarını araştırarak, ekonomik ve barınma konularında planlamalar yapın.
Özel Koşullar ve Açıklamalar: Tercih edeceğiniz programların özel koşullarını ve açıklamalarını dikkatlice okuyun. Örneğin, bazı programlar belirli sağlık koşullarını veya yabancı dil yeterliliklerini gerektirebilir.
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Tercih Sonrası Süreç
Tercihlerin Sonuçlanması: Tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklanır. Yerleşip yerleşmediğinizi öğrenmek için ÖSYM’nin sonuç açıklama sayfasını takip edin.
Kayıt İşlemleri: Yerleştiğiniz takdirde, üniversite kayıt tarihlerini ve gerekli belgeleri öğrenerek kayıt işlemlerinizi tamamlayın. Kayıt işlemleri genellikle e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir.
Ek Yerleştirme: İlk yerleştirmede bir programa yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci başlar. Bu süreçte boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapabilirsiniz.
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YKS TERCİH TARİHLERİ 2024
YKS tercih tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre üniversite tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.