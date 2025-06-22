YKS tercih tarihleri 2025: YKS tercihleri ne zaman başlıyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde milyonlarca öğrencinin katılımı ile sona erdi. Belirtilen tarih aralığında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına katılım gösteren adaylar, YKS tercih tarihini gündemine aldı. Adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen takvime göre, YKS sonucu ölçüsünde, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Peki, "YKS tercihleri ne zaman başlıyor?" İşte 2025 YKS tercih takvimi...
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YKS maratonu 22 Haziran tarihinde AYT ve YDT sınavları ile sona erdi. Üniversite sınavının sona ermesinin ardından gözler YKS sonuç ve tercih tarihlerine çevrildi. YKS tercih işlemleri ÖSYM'nin internet adresi üzerinden ve mobil uygulama aracılığıyla yapılabilecek. Peki, "YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl tercih yapılır?" İşte ÖSYM takvimi ile 2025 YKS tercih tarihleri...
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS tercih tarihi henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz sene YKS üniversite tercihleri 25 Temmuz – 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu kapsamda YKS tercihlerinin temmuz ayının son haftasında başlaması bekleniyor.
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YKS TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.
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Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.