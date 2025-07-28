YKS tercih takvimi 2025: YKS tercihleri ne zaman, kaç tercih hakkı var ve üniversite tercihi nasıl yapılır?
Üniversite sınav sonuçları sonrası YKS tercih takvimi gündeme geldi. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi başlıyor. İyi bir üniversiteye gitmek isteyen adaylar puan durumuna göre tercihlerini yapacak. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ya da Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli. Peki, 2025 YKS tercihleri ne zaman, kaç tercih hakkı var ve üniversite tercihi nasıl yapılır? İşte ÖSYM 2025 YKS tercih tarihleri
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YKS tercih tarihleri belli oldu. Üniversite öğrencisi adayları tercihlerini aldıkları puan durumuna göre yapacak. Adayların tercih listelerindeki programların sırasAdaylar, aldıkları puanlara göre üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümleri için tercih yapacak. Peki YKS tercihleri ne zaman, kaç tercih hakkı var ve üniversite tercihi nasıl yapılır? İşte YKS tercih takvimi
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Adaylar, YKS tercih işlemleri başladığında ÖSYM AİS https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak üniversite tercihinde bulunabilecek.
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YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.
Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.
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ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Adayların en çok araştırdığı konuların başında "ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorusu geliyor. 2025 yılına ait tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. ÖSYM'nin resmi web sitesi (osym.gov.tr) duyuruları ile takip edilen yerleştirme kılavuzunun da tercihin ilk günü olan 30 Temmuz'da yayımlanması bekleniyor.
Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte üniversitelerin kontenjanları, taban puanları, başarı sıralamaları ve özel koşullar adayların gündeminde olacak.