Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17-18 Haziran günleri arasında TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda tamamlandı. Adaylar; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında aldıkları puanlar ile YKS tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdi. ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından YKS tercih sonuçları ilan edilecek. YKS üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte 2023 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen ayrıntılar...