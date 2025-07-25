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        Haberler Bilgi Yaşam YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2025 YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

        YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

        Üniversite sınav sonuçlarının ardından YKS tercih kılavuzu gündeme geldi. ÖSYM tarafından YKS'ye girip, puanına göre 2 ve ya 4 yıllık üniversite tercihinde bulunmak isteyenler, YKS tercih takvimini öğrenmek istiyor. Tercih kılavuzuna göre üniversite tercihleri yapılacak. Peki YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 17:45 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:46
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        • 1

          YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından duyurulacak. YKS sonuçları sonrası, başarı sıralaması ve aldıkları puanlara göre kılavuz doğrultusunda tercih yapacak olan öğrenciler, ÖSYM AİS ekranından tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

        • 2

          YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

          YKS tercihlerinde 24 üniversite tercih hakkı veriliyor.

          Adaylar, YKS tercih işlemleri başladığında ÖSYM AİS https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak üniversite tercihinde bulunabilecek.

          YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          Tercihler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle yapılabilecek. Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da tercih işlemleri yapılabiliyor.

          YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabiliyor.

        • 3

          YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

          YKS 2025 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama bekleniyor.

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