YKS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşen YKS; her yıl ÖSYM tarafından organize edilmektedir. YKS sınav giriş belgesinin için gözler, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Sınav giriş belgesinin açıklamasıyla, adayların sınava gireceği bina, salon ve sıra numarası ve sınav saati gibi bilgilerin açıklık kazanacak. Peki, "YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT sınavı ne zaman?" İşte 2025 TYT, AYT, YDT tarihleri...