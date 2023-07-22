2023 YKS taban puanları: 2-4 yıllık üniversite YKS taban puanları ve başarı sıralaması
Yükseköğretim Kurumu Sınavı sonuçlarının 20 Temmuz Perşembe günü açıklanmasının ardından gözler, tercih süreci ile YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesine çevrildi. Üniversite tercihleri bu yıl, 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. AYT, TYT ve YDT sonuçları ölçüsünde tercihlerini yapacak olan adaylar, kılavuzda yer alan bilgilere göre tercihlerini, 'ais.osym.gov.tr' adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. İşte ÖSYM ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite 2023 YKS taban puanları ve başarı sıralamaları kontenjan listesi....
- 1
Milyonlarca kişinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. YKS maratonu tercih yerleştirme süreci ile devam edecek. 27 Temmuz tarihinde başlayacak olan YKS tercih süreci 8 Ağustos'ta sona erecek. Tercih süreci öncesinde; 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları, başarı sıralaması, kontenjan listeleri üniversite adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "2 yıllık ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanlar açıklandı mı?" İşte 2023 tercih kılavuzu ile YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan listeleri...
- 2
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
YKS sınav sonuçları, 20 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
- 3
YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
-
- 4
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.
Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.
- 5
YKS TERCİH VE KONTENJAN ÖN KILAVUZU YAYIMLANDI
2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
2023 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU TIKLAYINIZ
- 6
-
- 7