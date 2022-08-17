YKS taban puanları ve sıralamaları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile netlik kazanacak. YKS ek tercih işlemlerini gerçekleştirecek adayların gündeminde " Sözel/sayısal 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu mu?" sorusu yer alıyor. İşte, ÖSYM ve YÖK Atlas ile güncel YKS taban puanları ve sıralamaları detayları...