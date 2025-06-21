TYT, AYT, YDT olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşan üniversite sınavının ilk oturumu TYT, 21 Haziran Cumartesi günü düzenlendi. İkinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT ise 22 Haziran Pazar günü yapılıyor. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, YKS soruları ve cevapları 2025 PDF araştırmalarına başlayacak. Tahmini olarak alacakları puanları hesaplamak, kendi yanıtlarının doğruluğunu öğrenmek isteyen binlerce aday ‘’YKS soruları ve cevapları yayınlandı mı?’’ sorusuna yanıt arayacak. Peki, YKS (AYT-YDT) soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2025 YKS (AYT-YDT) soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…