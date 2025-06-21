YKS soruları ve cevap anahtarı 2025: YKS (AYT-YDT) soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşiyor. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT'de 120 soru, ikinci oturumu AYT'de 160 soru yer aldı. Adaylara üçüncü oturum YDT'de ise 80 soru yöneltilecek. Sınavın tamamlanmasının ardından tüm gözler YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrilecek. 2025 YKS soruları ve cevap anahtarı üzerinden resmi olmayan sonuçlara göre doğrular ve yanlışlar kontrol edilebilecek. Peki, 2025 YKS (AYT-YDT) soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
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TYT, AYT, YDT olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşan üniversite sınavının ilk oturumu TYT, 21 Haziran Cumartesi günü düzenlendi. İkinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT ise 22 Haziran Pazar günü yapılıyor. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, YKS soruları ve cevapları 2025 PDF araştırmalarına başlayacak. Tahmini olarak alacakları puanları hesaplamak, kendi yanıtlarının doğruluğunu öğrenmek isteyen binlerce aday ‘’YKS soruları ve cevapları yayınlandı mı?’’ sorusuna yanıt arayacak. Peki, YKS (AYT-YDT) soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2025 YKS (AYT-YDT) soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…
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2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2025 YKS'nin ilk oturumu olan TYT 21 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu AYT ise 22 Haziran Pazar günü düzenlendi. 3. ve son oturum TYT ise 15.45'te başlayıp 17.45'te bitecek.
YKS soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. ÖSYM düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları, genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açıyor.
Buna göre; (TYT-AYT-YDT) YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 22 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde veya 23 Haziran Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.
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2025 TYT, AYT VE YDT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN YAYIMLANACAK?
Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet adresi "osym.gov.tr" üzerinden yayımlanacak.
2025 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldığında haberimize eklenecektir.
2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.
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YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek
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