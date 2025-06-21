2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2025 YKS'nin ilk oturumu olan TYT 21 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu AYT ise 22 Haziran Pazar günü düzenlendi. 3. ve son oturum TYT ise 15.45'te başlayıp 17.45'te bitecek.

YKS soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. ÖSYM düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları, genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açıyor.

Buna göre; (TYT-AYT-YDT) YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 22 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde veya 23 Haziran Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.