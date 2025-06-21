2025 YKS sınav yorumları: YKS zor muydu, kolay mıydı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu TYT 21 Haziran Cumartesi günü itibarıyla sona ererken, AYT ve YDT oturumları ise 22 Haziran Pazar günü uygulanacak. İlk oturumun sona ermesinin ardından, sınava katılım gösteren öğrenciler sosyal mecralar üzerinden TYT sorularının zorluğuna dikkat çekti. Peki, "YKS zor muydu, kolay mıydı?" İşte 2025 YKS sınav soru yorumları ve sosyal medyada öne çıkan TYT sınavına ilişkin tüm detaylar...
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2025 YKS sınav yorumları... YKS zor muydu, kolay mıydı soruları, TYT'ye giren öğrenciler tarafından en çok soruların soruların arasında yer aldı. Üniversite adayları, TYT sorularına ilişkin sosyal medyada birçok paylaşımda bulunurken, Türkçe ve matematik testleri hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Peki, "YKS zor muydu, kolay mıydı?" İşte 2025 YKS sınav soru yorumları...
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YKS ZOR MUYDU?
Sınavdan çıkan adaylar sınava ilişkin yorumlarını paylaşmaya başladı. İşte, ilk paylaşımlar...
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ÜNİVERSİTE SINAVI SORU SAYILARI
TEMEL YETERLİLİK TESTİ
Türkçe 40,
Coğrafya 5,
Felsefe 5,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5,
Temel Matematik 40,
Fizik 7,
Kimya 7,
Biyoloji 6,
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ALAN YETERLİLİK TESTİ
Türk Dili ve Edebiyatı 24,
Tarih-1 11
Coğrafya-1 6,
Tarih-2 11,
Coğrafya-2 11,
Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) 12,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6,
Matematik Testi 40,
Fizik 14,
Kimya 13,
Biyoloji 13,
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