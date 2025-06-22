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        Haberler Bilgi Gündem YKS SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH 2025: ÖSYM ile üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak?

        YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? (TYT-AYT-YDT) 2025 YKS sonuç sorgulama nasıl yapılacak?

        TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanıyor. Üniversite sınavından çıkan adaylar, sınav sonuç tarihini araştırıyor. Bu kapsamda ''2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite sınav sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimi ile (TYT-AYT-YDT) 2025 YKS sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 20:32 Güncelleme: 22.06.2025 - 20:32
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        • 1

          YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında zirveye yerleşti. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturumda düzenleniyor. 21 Haziran’da TYT oturumu ile başlayan üniversite sınavı, 22 Haziran'da düzenlenen AYT ve YDT oturumları ile sona eriyor. Sınava giren adaylar ise YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Bu sebeple ÖSYM sınav takvimi kontrol ediliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite sınav sonuç sorgulama nasıl yapılacak? İşte (TYT-AYT-YDT) 2025 YKS sonuç tarihi…

        • 2

          2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

          Takvime göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.

        • 3

          YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

        • 4

          Sonuç ekranında şu bilgiler bulunacaktır:

          Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

          TYT puanı ve başarı sırası

          Varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

          Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

        • 5

          2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          2025 YKS'nin ilk oturumu olan TYT 21 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu AYT ise 22 Haziran Pazar günü düzenlendi. 3. ve son oturum TYT ise 15.45'te başlayıp 17.45'te bitecek.

          YKS soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. ÖSYM düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları, genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açıyor.

          Buna göre; (TYT-AYT-YDT) YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 22 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde veya 23 Haziran Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.

        • 6

          2025 TYT, AYT VE YDT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

          Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet adresi "osym.gov.tr" üzerinden yayımlanacak.

          2025 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldığında haberimize eklenecektir.

          2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YKS SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA TERCİH DÖNEMİ BAŞLIYOR

          YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini yapabilecek.

          Tercih işlemlerine dair detayların ise sonuçların açıklanacağı gün veya hemen sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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