YKS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM, (TYT,AYT, YDT) sonuç tarihini duyurdu! 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere 2,5 milyonun üstünde kişi katılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, sınava ilişkin verileri paylaştı.

Ersoy, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649 adayın, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 adayın, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise toplam 215 bin 448 adayın başvurduğunu belirtti.

YDT'ye İngilizce'den 206 bin 784, Arapça'dan 4 bin 331, Almanca'dan 2 bin 570, Fransızca'dan 1028 ve Rusça'dan 735 adayın sınava katılacağını belirten Ersoy, sınavın 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde yapılacağını kaydetti.