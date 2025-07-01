YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 (AYT, YDT, TYT) YKS sonuç tarihi belli mi?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS sonuç açıklama tarihini duyurdu. YKS sonuçlarının duyurulmasıyla tercihler başlayacak. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyenler puan durumlarına göre üniversite tercihinde bulunacak. Peki YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2025 (AYT, YDT, TYT) YKS sonuç tarihi
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YKS sonuçları için ÖSYM’den tarih açıklaması geldi. YKS sonuçlarının erken açıklanmasına yönelik beklentiler de gündeme gelirken, ÖSYM sınav sonuçları için tarih verdi. Takvime göre 2025 YKS sonuçları bu yıl temmuz ortasında açıklanacak. İşte, YKS sonuç açıklanma tarihi
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. ÖSYM’nin resmi takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü adayların erişimine açılacak. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu doğrultusunda aldıkları puan ve sıralamalara göre tercih listelerini hazırlayarak işlemlerini gerçekleştirecek.
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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, geleceklerini şekillendirecek tercih işlemlerini yine ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.
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