YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) temel soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasının ardından, doğru ve yanlışlarını kontrol eden adaylar, puan hesabı yapmaya başladı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanan üniversite sınavının ardından, gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonucu erken açıklanır mı?" İşte detaylar...