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        YKS sonuç tarihi 2025: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        21 Haziran tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayan YKS maratonu, 22 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarının ardından sona erdi. Belirtilen tarih aralığında sınavlara katılım gösteren adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 YKS sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 21:43 Güncelleme: 27.06.2025 - 21:43
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        • 1

          YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) temel soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasının ardından, doğru ve yanlışlarını kontrol eden adaylar, puan hesabı yapmaya başladı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanan üniversite sınavının ardından, gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonucu erken açıklanır mı?" İşte detaylar...

        • 2

          2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 3

          YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

        • 4

          2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

          ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

          2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          YKS SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA TERCİH DÖNEMİ BAŞLAYACAK

          YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini yapabilecek.

          Tercih işlemlerine dair detayların ise sonuçların açıklanacağı gün veya hemen sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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