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        Haberler Bilgi Yaşam YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 (AYT, YDT, TYT) YKS sonuçları için gözler ÖSYM AİS’te

        YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 (AYT, YDT, TYT) YKS sonuçları için gözler ÖSYM AİS'te

        Üniversite hayaliyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım gösterenler YKS sonuçlarını sorgulamaya başladı. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde tamamlandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılan adaylar, YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranında yer alacak. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 17:03 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:03
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        • 1

          YKS sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Sonuç belgelerinde, adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki puanları, başarı sıraları ve yerleştirme puanları yer alacak. İyi bir üniversitede okumak isteyenler YKS sonuçları için detayları sorguluyor. Peki (AYT, YDT, TYT) YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          YKS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM’nin resmi 2025 sınav takvimine göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Adayların, resmi duyuruları takip etmeleri ve ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresini düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

        • 3

          SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

          Üniversite sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. "YKS sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde şifresini unutan adaylar " Şifremi unuttum" seçeneğiyle yeni şifre edinebilecek.

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