YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? (AYT, YDT, TYT) 2025 YKS sonuçları için gölzer ÖSYM'de!
ÖSYM sınav takvimine göre üniversite sınavı üç oturumda tamamlandı ve gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 21-22 Haziran'da gerçekleşen TYT, AYT ve YDT sınav soruları ve cevap anahtarları kitapçığı erişime açılmıştı. Üniversite tercihleri öncesinde açıklanacak olan YKS sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? (AYT, YDT, TYT) 2025 YKS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte yanıtı
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Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyenler YKS sonuçlarına odaklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 22 Haziran'da tamamlanan TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla sona erdi. ÖSYM sınav takviminde YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe yer verdi. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.
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YKS SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA TERCİH DÖNEMİ BAŞLAYACAK
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini yapabilecek.
Tercih süreci, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM, tercih işlemlerinin sorunsuz tamamlanması için adayların kılavuzu dikkatle incelemesini ve tercihlerini son güne bırakmamasını öneriyor.