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        Haberler Bilgi Gündem YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile TYT, AYT, YDT sınav sonuç tarihi

        YKS sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanan üniversite sınavının ardından gözler, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ÖSYM ile TYT, AYT, YDT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 20:16 Güncelleme: 11.07.2025 - 20:16
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        • 1

          Üniversite sınavı YKS, 21-22 Haziran tarihlerinde milyonlarca adayın katılımı ile tamamlandı. Belirtilen tarih aralığında sınava katılım gösteren üniversite adayları, YKS sonuçları için bekleyişe geçti. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklık kazandı. YKS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından erişim sağlanabilecek. Peki, "YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak.

        • 3

          YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

        • 4

          2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

          ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

          2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          YKS SONUÇLARININ AÇIKLANMASININ ARDINDAN TERCİH DÖNEMİ BAŞLAYACAK

          YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini yapabilecek.

          Tercih işlemlerine dair detayların ise sonuçların açıklanacağı gün veya hemen sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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