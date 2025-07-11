Üniversite sınavı YKS, 21-22 Haziran tarihlerinde milyonlarca adayın katılımı ile tamamlandı. Belirtilen tarih aralığında sınava katılım gösteren üniversite adayları, YKS sonuçları için bekleyişe geçti. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklık kazandı. YKS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından erişim sağlanabilecek. Peki, "YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...