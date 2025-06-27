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        YKS sonrası kızını çiçeklerle karşıladı

        Muş'ta YKS çıkışında ailesi tarafından çiçekle karşılanan 19 yaşındaki Çimen Gülen'in görüntüleri yürekleri ısıttı. Sosyal medyada Muşlu baba için övgü dolu yorumlar yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:19 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:19
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        YKS sonrası yürekleri ısıtan görüntü
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        Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında ailesi tarafından çiçekle karşılanan 19 yaşındaki Çimen Gülen'in görüntüleri, sosyal medyada milyonlara ulaştı.

        Muşlu baba için övgü dolu yorumlar yapılırken, DHA'ya konuşan Mehmet Emin Gülen (60), sınav çıkışı kızını çiçeklerle karşıladığı anın dünyanın en güzel anı olduğunu belirterek, "O dakika sanki dünyalar benim oldu" dedi.

        Gülşah (50)-Mehmet Emin Gülen çiftinin 7 çocuğundan dördüncüsü olan Çimen Gülen, 22 Haziran Pazar günü Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Gülen, sınav çıkışı babasının elinde çiçeklerle, annesinin de arkadan kendisine doğru koştuğunu görünce gözleri doldu. Babasının kendisine uzattığı bir buket çiçeği alarak boynuna sarılan ve öpen Çimen Gülen, anne-babasına teşekkür etti. Çevredeki bir vatandaş tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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        ÇİMEN'İN HEDEFİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

        Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Bahçe köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Gülen ailesi, çocuklarının eğitimi için büyük fedakarlık gösteriyor. Çimen Gülen, şehir merkezinde ağabeyiyle birlikte kalarak eğitim hayatını sürdürüyor. Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanından 2024 yılında mezun olan Gülen, hedefinin yazılım mühendisliği olduğunu belirtti. Ege Üniversitesi veya Dokuz Eylül Üniversitesi'ni isteyen Gülen, hafta sonu girdiği YKS sınavının da beklentilerinin üzerinde iyi geçtiğini söyledi.

        "ONU NASIL MUTLU EDEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

        Eğitim hayatları olmayan ancak çocuklarının eğitimine büyük önem veren Gülen çifti, çiçekli sürprizle kızlarını sınav çıkışında duygulandırdı. Baba Mehmet Emin Gülen, eşi Gülşah Gülen'e çiçek almanın nasip olmadığını ancak kızlarına böyle özel bir an yaşattığını belirtti. Sınav çıkışı kızını çiçeklerle karşıladığı anın dünyanın en güzel anı olduğunu belirten Mehmet Emin Gülen, "Kızım sınava girdiği zaman ben ve annesi destek olmak için yanında gittik. Çıkışta kızımı beklerken, onu nasıl mutlu edebileceğimi düşündüm. Aklıma gül, çiçek almak geldi. Hemen çiçekçiye gidip, bir buket yaptırdım. Kızım sınavdan çıktığı zaman koşarak onu çiçeklerle karşıladım. O dakika sanki dünyalar benim oldu. Çok güzel, anlatılmayacak bir duyguydu" diye konuştu.

        "ÇOCUKLARIMI ELİMDEN GELDİĞİNCE OKUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

        Beş kız ve iki oğlunun eğitimlerinin devam ettiğini ve elinden gelen desteği hiçbir zaman esirgemeyeceğini belirten Mehmet Emin Gülen, "Çocuklarımı elimden geldiğince okutmaya çalışıyorum. Bütün anne ve babalara sesleniyorum. Çocuklarını sevsinler. Kız, erkek fark etmez. Yeter ki çocuklar okusun ve anne-baba destek çıksın, arkasında olsun. İnsan bir şeye mücadele ederse, muhakkak kazanır" dedi.

        "ÇOCUKLARIMI HEP KISITLI İMKANLARLA OKUTTUM"

        Bugüne kadar eşine hiçbir çiçek almadığını ama eşinin bir çiçek olduğunu belirten Gülen, "Hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Süt, peynir satıyoruz. Bu şekilde çocuklarımı okutmaya çalıştım. Çocuklarımı hep kısıtlı imkanlarla okuttum. Ben kendim okuyamadım ama isterim bütün çocuklarım okusun. Hep bu mücadeledeyim" diye konuştu. Çocuklarının eğitimi için ellerinden geleni yapmaya gayret gösterdiklerini ifade eden anne Gülşah Gülen ise "Çocuklarımız okul okuyup, ekmek sahibi olabilmesi için biz çok çalıştık, çok eziyet gördük. Ben okul okumadım ama istiyorum ki çocuklarımın hepsi okusun. Güzel bir üniversiteye gitsin" dedi.

        "BABAM ELİNDE ÇİÇEKLERLE BANA DOĞRU KOŞUYORDU"

        Sınav çıkışı kendisine çiçeklerle koşan babasını görünce çok duygulandığını anlatan Çimen Gülen ise şunları söyledi: "İlk sınav anı çok zorlu bir süreçti. Çok stresliydi. Sınav günü böyle son dakikalar kalbim çok hızlı atıyordu. Tabii bu süreçte ailem yanımdaydı. Sınava girdim ve son 15 dakika bitti. Ellerim titreyerek sınavdan çıktım. Sınav çıkışı babamı gördüm, böyle elinde çiçeklerle bana doğru koşuyordu. O an sadece ona sarıldım. Çok mutlu oldum. Ailem hiçbir zaman ne benden ne de diğer kardeşlerimden desteğini eksik etmedi. Biz de hep onlara layık olmaya çalıştık. Hedefim, yazılım mühendisliği bölümünü okumak. Hem ekonomik özgürlüğümü kazanmak hem de kendi ayaklarım üzerinde durabilmek."

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        #Çimen Gülen
        #Mehmet Emin Gülen
        #muş
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