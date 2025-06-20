YKS’ye girecek adaylar için geri sayım sürerken, sınav günü yanlarında bulunduracakları eşyalar da merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav güvenliğini sağlamak için bazı kişisel eşyaların salona alınmasına izin vermiyor. Sınavla ilgili tüm gereçler ÖSYM tarafından karşılanırken, adayların bu kurallara uyması büyük önem taşıyor. Kurallara aykırı bir eşya ile gelen adaylar, sınav salonuna alınmayabiliyor. İşte ayrıntılar...