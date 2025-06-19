YKS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama: 2025 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım sürerken, YKS sınav yerleri giriş belgesi adayların erişimine sunuldu. Üniversite sınavı YKS bu yıl 21-22 Haziran tarihleri arasında AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanacak. Peki, "YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? " İşte 2025 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
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YKS için heyecanlı bekleyiş sürerken, sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar YKS'ye başvuran sayısını 2 milyon 560 bin 640 olarak açıkladı. Her yıl ÖSYM tarafından organize edilen, YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşmaktadır. Peki, "YKS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? " İşte YKS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama sayfası...
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YKS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.
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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
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2025 YKS OTURUM TARİHLERİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:
21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:
22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakika.
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:
22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakika.
TYT tüm adaylar için zorunlu. Sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türüyle lisans programına yerleşmek isteyenlerin AYT’ye; dil puanıyla yerleşmek isteyenlerin ise YDT’ye katılması gerekiyor.