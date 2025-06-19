Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı: YKS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

        YKS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama: 2025 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım sürerken, YKS sınav yerleri giriş belgesi adayların erişimine sunuldu. Üniversite sınavı YKS bu yıl 21-22 Haziran tarihleri arasında AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanacak. Peki, "YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? " İşte 2025 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 19:13 Güncelleme: 19.06.2025 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          YKS için heyecanlı bekleyiş sürerken, sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar YKS'ye başvuran sayısını 2 milyon 560 bin 640 olarak açıkladı. Her yıl ÖSYM tarafından organize edilen, YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşmaktadır. Peki, "YKS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? " İşte YKS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama sayfası...

        • 2

          YKS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

          2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

          21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        • 3

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

        • 4

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          2025 YKS OTURUM TARİHLERİ

          YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

          21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

          YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

          22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

          YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

          22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

          TYT tüm adaylar için zorunlu. Sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türüyle lisans programına yerleşmek isteyenlerin AYT’ye; dil puanıyla yerleşmek isteyenlerin ise YDT’ye katılması gerekiyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Habertürk Anasayfa