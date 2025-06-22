2025 YKS sınav yorumları: AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2. oturumu Alan Yeterlilik Tesleri (AYT) ve 3. oturumu Yabancı Dil Testi (YDT), 22 Haziran Pazar günü düzenleniyor. AYT oturumu tamamlandı. YDT ise 15.45'te başlayıp 17.45'te bitecek. Sınava katılım gösteren öğrenciler sosyal mecralar üzerinden AYT ve YDT sorularının zorluğu hakkında paylaşımlara başladı. Peki, "YKS zor muydu, kolay mıydı?" İşte 2025 AYT ve YDT sınav soru yorumları ve sosyal medyada öne çıkan detaylar...
- 1
2025 AYT ve YDT sınav yorumları gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. YKS zor muydu, kolay mıydı sorularının yanıtı, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Üniversite adayları, AYT ve YDT sorularına ilişkin sosyal medyada birçok paylaşımda bulunuyor. Peki, "AYT ve YDT zor muydu, kolay mıydı?" İşte 2025 YKS sınav soru yorumları...
- 2
AYT ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) bu sene 1 milyon 721 bin 60 aday başvurdu. 4 yıllık lisans eğitimi almak için AYT'ye katılan öğrenciler, sınava dair düşüncelerini, sorular hakkındaki yorumlarını sosyal medyada paylaştı.
Adayların bir bölümü matematik ve tarih sorularında zorluk çektiklerini ifade ederken, büyük bir kesim ise AYT matematiğin çok kolay olduğunu belirtti. İşte, AYT hakkında yapılan yorumlardan bazıları...
- 3
''AYT fen kolay, matematik orta. Çalışan yapardı''
''AYT geçen seneden daha zor gibi geldi bana''
''Bir TYT'ci olarak söylüyorum TYT'yi AYT gibi AYT'yi de TYT gibi çözdüm. Bu sene TYT en zoruydu kesinlikle AYTbile normal geldi''
''Fen ortalamaydı. Matematik de ortalama gibiydi. Yani geçen seneden kolaydı AYT orası net''
''AYT matematikte işlem yapmak için sayı arıyorum.''
''Öylesine kendimi denemek için girdim 4 senedir girdiğim en kolay TYT ve AYT'ydi.''
''Tarihin en kolay YKS’sine girdik. Aslında sayısalım ama sınavımı o kadar erken bitirdim ki Eşit Ağırlık bölümünü bile çözdüm. Aynı anda hem tıp hem hukuk kazanabilirim.''
''AYT edebiyat paragrafları çok kolaydı.''
''2020'den bile basitti AYT matematik. Acayip bir şekilde yığılma olacak.''
''13 senedir AYT'ye giriyorum. Bu seneki AYT çok basitti 74.5 net bekliyorum.''
''Dünyanın en kolay AYT sınavıydı.''
''Sınava çalışmaya son 3 ayda başladım ve günde en fazla 4 saat ders çalıştım. Buna rağmen neredeyse full yapacaktım o kadar kolaydı AYT.''
''Aslında edebiyat iyi matematik de güzeldi çok zor değildi ama benim AYT eksiğim var ondan matematik yapamadım neyse geçmiş olsun hepimize.''
''AYT matematiğin ilk 10 sorusu TYT matematiğin ilk 10 sorusundan daha kolaydı.''
''En kolay AYT matematiklerden biriydi bu sınav daha ne bekliyorsunuz.''
''AYT bir bana mı zordu ya? Edebiyat iyiydi de o matematik neydi kalem oynatamadım. Tarih desen Sultan Süleyman girse çözemez.''
''Klasik AYT ayarında fen kolaydı bence matematik zordu.''
''Sayısalcı olarak girdiğim sınavdan AYT matematik yüzünden yanlışlıkla sözelci olarak çıktım.''
-
- 4
YDT NASILDI, KOLAY MIYDI, ZOR MUYDU?
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) toplam 215 bin 448 aday başvurdu. YDT, saat 15.45'te başlayıp 17.45'te bitti.
Sınavın tamamlanmasının ardından uzmanlar 2025 (TYT, AYT, YDT) sorularını değerlendirdi. İşte detaylar...
DOĞA KOLEJİ
ŞİİR BİLGİSİ BELİRLEYİCİ OLDU
Türk Dili ve Edebiyatı soruları, bu yıl da divan edebiyatı ve şiir bilgisi konularıyla sınavın en belirleyici bölümlerinden biri oldu. Son yıllarda olduğu gibi okuduğunu anlama temelli altı soru bu sınavda da yer aldı ve adayların metin yorumlama ve çıkarım yapma becerileri ölçüldü. Sınavda aynı zamanda yazar-eser ilişkisi üzerinden yöneltilen sorular, sınavın bilgi düzeyinde ayırt edici olduğunu gösterdi. Bu noktada ilgili kazanımlara hâkim olan adaylar, zorlanmadan doğru yanıtlara ulaşabilmiştir. Bu yıl sınavda şiir ünitesi belirgin biçimde öne çıktı, buna karşılık roman ünitesinden iki soru yöneltildi ve geleneksel Türk tiyatrosundan “Karagöz” soruldu. Genel olarak değerlendirildiğinde bilgi düzeyinin ön planda olduğu, kazanımlarla doğrudan örtüşen, hazırlıklı adayların rahatlıkla başarı gösterebildiği bir sınav uygulandı.
TARİH BİLGİ TEMELLİ YAPISIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Tarih soruları, bilgi düzeyi yüksek, kavramlara hâkim ve sistemli çalışan adayların başarılı olabileceği şekilde hazırlanmıştı. Bu yılki sınav, tarih disiplininin temel dinamiklerini ölçmeye yönelik olarak, büyük oranda bilgi temelli sorulardan oluştu; sınırlı sayıda yorum sorusu içermesiyle de dikkat çekti. Sorular, tarihsel olayları neden-sonuç ilişkileri içinde değerlendirme ve kronolojik bilinç gerektirecek şekilde kurgulanmıştı. Ziggurat, Kızıl Elma ve Palekanon gibi kavram ve olaylar üzerinden tarihsel bağlam kurma becerisi ölçülürken; Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait gelişmelerde siyasi, sosyal ve askeri dinamiklerin analiz edilmesi beklendi. Sosyal Bilimler-2 testinde ise İslam tarihi, Türk-İslam medeniyeti ve yakın dönem gelişmelerine odaklanıldı. Özellikle Talas Savaşı, İpek Yolu ticareti, Hicri takvim ve Johnson Mektubu gibi konularla hem bilgi hem de yoruma dayalı bir denge gözetildi. Genel olarak sorular müfredata uygundu ve ezberden çok kavramlar arası ilişki kurabilme, tarihsel süreçleri ilişkilendirme ve görsel okuryazarlık becerilerini ölçmeyi amaçlamıştı.
COĞRAFYA GÜNCEL KONULAR ÖN PLANDAYDI
Sos-1 coğrafya soruları, 11’inci sınıf öğretim programıyla uyumlu ve içerik bakımından derinlikliydi. Özellikle boğazlar ve kanallar sorusu dikkat çekici olurken, paleocoğrafya sorusu detaylı bilgi ve analiz gerektiren nitelikteydi. Ayrıca, medeniyetler (İnka), Türkiye’de tarım, turizm ve şehirlerin fonksiyonları gibi önemli konulara da yer verildi. Öğrencilerin sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda harita okuryazarlığı becerileriyle mekânsal analiz yapabilme yetenekleri de ölçüldü. Sos-2 testinde ise toplam 11 coğrafya sorusu yer aldı ve bu bölüm Sos-1’e göre daha detaylı ve seçiciydi. Soruların büyük kısmı harita okuryazarlığı ve veri analizine dayanarak, öğrencilerin derinlemesine coğrafi bilgi kullanımı ve eleştirel düşünme becerilerini sınadı. Genel olarak sınavda boğazlar, kanallar, karbon ayak izi ve iklim değişikliği gibi güncel konular ön plandaydı. Bu durum, adayların küresel ölçekteki coğrafi gelişmeleri takip etme alışkanlıklarının da sınavda değerlendirildiğini ortaya koydu.
FELSEFEDE ZORLAYICI SORU YOKTU
Felsefe grubu sorularında, zorlayıcı soru yoktu. Mantık dahil rahatlıkla yapılabilecek sorulardan oluşuyordu. Müfredata uygun kolay ve orta zorlukta sorulardan oluşuyordu.
DİN BİLGİ VE ANALİZ DÜZEYLERİNİ SINADI
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularında tüm lise müfredatına yer verildi ve müfredat dışı soru sorulmadı. Sorular, sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzdaydı. Sınavı bütüncül olarak değerlendirdiğimizde yorum ve analizin daha ön plana çıktığı sorular AYT sınavında ağırlıklı olarak karşımıza geldi.
MATEMATİKTE ÇEMBER SORUSU BELİRLEYİCİ OLACAK
Matematik soruları, sadece doğrudan bilgiyi ölçmek yerine adayların farklı kazanımları birleştirme ve analitik düşünme becerilerini kullanmalarını gerektirdi. 12’nci sınıf kazanımlarının her ünitesinden soru geldi. Sınavda özellikle çember sorusu belirleyici olabilir. Son senelere göre matematik sorularının büyük bir kısmı temel kazanımlara dayalı olmasına rağmen derinlik ve dikkat gerektirdiği için daha zordu.
FİZİK ÇELDİRİCİLERLE ZENGİLEŞTİRİLMİŞTİ
Fizik sınavı, adayların 11 ve 12’nci sınıf kazanımlarına olan hâkimiyetini değerlendirmeye yönelik; analiz, sentez ve yorum gücünü ölçen sorulardan oluşmuştu. Sorular, birden fazla kazanımı aynı anda kullandıran, kavramsal düşünmeyi teşvik eden ve okulumuzda uyguladığımız deneme sınavlarıyla yüksek oranda örtüşen nitelikteydi. Sınavda iki boyutta hareket sorusu güçlü çeldiricilerle ayırt edici özellik taşımıştı. Dairesel hareket konusundaki roket sorusu ve alternatif akım konusundaki RLC devresi sorusu ise sınavın en zorlayıcı bölümleri olarak öne çıktı. Bu soruların, özellikle üst düzey başarıyı belirlemede etkili olacağını düşünüyoruz.
KİMYA BİLGİYİ YORUMA TAŞIDI
Kimya soruları, öğrencilerin temel kimya kavramlarını yalnızca hatırlama değil, aynı zamanda anlama, yorumlama ve ilişkilendirme düzeyinde kullanmalarını gerektiren nitelikte hazırlanmıştı. Sorular, modern atom teorisinden organik bileşiklere kadar uzanan geniş bir konu yelpazesiyle; özellikle gazlar, sıvı çözeltiler, tepkimelerde enerji, hız ve denge, kimya ve elektrik gibi konuları merkezine almıştı. Ayrıca organik kimya başlığı altındaki sorular da adayın konuya bütüncül yaklaşımını ölçen içeriklerdendi. Kimya diline hâkimiyet, işlem becerisi ve mantıksal çıkarım gücü sınav başarısında belirleyici rol oynadı. Soru yapısı, ezber bilgiden çok, analitik düşünceyi ve problem çözme becerilerini ön plana çıkardı.
BİYOLOJİ MÜFREDATA UYGUNDU
Biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk bakımından dağılımlarının kolay, orta ve zor düzeyde olduğu söylenebilir. Ayırt edici soruların da fazla olduğu, genel olarak son yıllara oranla daha seçici olarak değerlendirdiğimiz bu sınavda, temel biyoloji konularına hâkim, yorumlama gücü iyi, görsel okuyabilen, analiz yeteneği yüksek, deneysel akıl yürütme becerisi gelişmiş, grafik yorumlayabilen ve dikkatli olan adaylar için yapılabilir düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Çıkan sorular, 4 yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına uygun sorulardan oluşmuştu.
- 5
ÜNİVERSİTE SINAVI SORU SAYILARI
TEMEL YETERLİLİK TESTİ
Türkçe 40,
Coğrafya 5,
Felsefe 5,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5,
Temel Matematik 40,
Fizik 7,
Kimya 7,
Biyoloji 6,
- 6
ALAN YETERLİLİK TESTİ
Türk Dili ve Edebiyatı 24,
Tarih-1 11
Coğrafya-1 6,
Tarih-2 11,
Coğrafya-2 11,
Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) 12,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6,
Matematik Testi 40,
Fizik 14,
Kimya 13,
Biyoloji 13,
-