Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS SAYACI 2025 | 2025 YKS ne zaman yapılacak, üniversite sınavına kaç gün kaldı? ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT oturum tarihleri!

        YKS'ye kaç gün kaldı? ÖSYM takvimi ile üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) YKS ne zaman yapılacak?

        2025 YKS sınavı için geri sayım devam ediyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlayacak olan adaylar, son çalışmalarını yapıyor. Belirtilen tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlayan 2 milyon 560 bin 640 aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş yerleri için ÖSYM son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih ile birlikte TYT, AYT, YDT oturum tarihleri de araştırılıyor. Peki, 2025 YKS sınavı ne zaman yapılacak, üniversite sınavına kaç gün kaldı? İşte, ÖSYM takvimi ile 2025 YKS sınav tarihi ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 14:48 Güncelleme: 09.06.2025 - 08:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Haziran ayının ilk haftası geride kalırken 2025 YKS için heyecan dolu geri sayım sürüyor. İyi bir üniversiteye gitmenin hayalini kuran yüz binlerce aday, bir yandan son hazırlıklarını gerçekleştirirken bir yandan da "2025 YKS'ye kaç gün kaldı, üniversite sınavı ne zaman yapılacak, ayın kaçında?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. 3 oturumdan oluşan ve Haziran ayında düzenlenecek olan üniversite sınavı giriş yerlerinin yakın zamanda erişime açılması bekleniyor. Peki, 2025 YKS'ye kaç gün kaldı, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM takvimi ile 2025 TYT, AYT, YDT oturum tarihleri ve detaylar...

        • 2

          YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

          YKS'ye 9 Haziran Pazartesi bugünden itibaren 11 gün kaldı.

        • 3

          YKS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleştiriliyor.

          YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar günü ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumda Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

        • 4

          2025 YKS OTURUM TARİHLERİ

          YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

          21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

          YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

          22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

          YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

          22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

          TYT tüm adaylar için zorunlu. Sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türüyle lisans programına yerleşmek isteyenlerin AYT’ye; dil puanıyla yerleşmek isteyenlerin ise YDT’ye katılması gerekiyor.

        • 5

          2025 YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2025 YKS sınav yerleri henüz belli olmadı.

          Geçmiş yıllara bakıldığında, YKS sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. Buna göre, YKS sınav giriş belgelerinin 10-13 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş belgelerine ilişkin ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        • 6

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili!
        "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili!
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli
        Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Immobile'ye son teklif!
        Immobile'ye son teklif!
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu başladı
        Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu başladı
        Fransa Açık'ta şampiyon Alcaraz!
        Fransa Açık'ta şampiyon Alcaraz!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Habertürk Anasayfa