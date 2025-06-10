YKS ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 YKS saat başlıyor ve bitiyor, giriş belgesi yayınlandı mı?

YKS sınavı için geri sayım devam ediyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlayacak olan adaylar, son çalışmalarını yapıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 YKS’ye toplam 2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğunu açıkladı. Peki, 2025 YKS ne zaman, üniversite sınavına kaç gün kaldı ve ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM takvimi ile 2025 YKS sınav tarihi ve detaylar