YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22 Haziran'da otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi, toplu ulaşım bedava mı?

İBB’nin açıklamasına göre, sınav giriş belgesi veya görevli belgesi ibraz edenler, İstanbulkart entegrasyonuna sahip İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve şehir hatları vapurlarında sınav günlerinde ücretsiz seyahat edebilecek.

Ücretsiz ulaşım, sınav saatinden 2 saat önce başlayıp sınav bitiminden 2 saat sonrasına kadar geçerli olacak. Ayrıca, İBB tarafından İstanbul’un 38 ilçesindeki 38 okulda YKS adaylarına yönelik kumanya dağıtımı yapılacak.

Adayların sınav günü sorunsuz bir deneyim yaşaması için sınav giriş belgesi ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Detaylı bilgi için İBB’nin resmi sitesi (ibb.istanbul) ziyaret edilebilir.