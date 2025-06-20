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        Haberler Bilgi Gündem YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22 Haziran 2025 YKS sınav günü otobüs, metrobüs, metro, marmaray, vapur toplu taşıma bedava mı olacak?

        YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 21-22 Haziran 2025 YKS günü İETT, metro, metrobüs bedava mı?

        YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yaptığı açıklamaya göre, 2025 YKS'ye başvuran toplam aday sayısı 2 milyon 560 bin 640 olarak kaydedildi. Daha önceki sınavlarda toplu taşımaların ücretiz olması sebebiyle bu yılki tarife araştırılmaya başlandı. Peki, YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22 Haziran 2025 bugün İETT, metro, metrobüs bedava mı olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 09:44 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:05
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        • 1

          YKS günü toplu taşıma tarifesi merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan adaylar YKS günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Bu kapsamda adaylar ve yakınları "Bugün YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...

        • 2

          21-22 HAZİRAN 2025 İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplu ulaşım araçları, 21 Haziran 2025 Cumartesi ve 22 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek. Öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

          Ücretsiz ulaşım hizmeti, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

          Her iki sınav günü için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyen öğrencilerin, sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınavın 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkânı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

        • 3

          YKS GÜNÜ ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          EGO'dan açıklama;

          EGO Genel Müdürlüğünce, öğrencileri mağdur etmemek için YKS’nin yapılacağı 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günleri EGO otobüslerinde uygulanan güncel Cumartesi ve Pazar çalışma programlarına ek olarak 58 adet güzergâhta 225 adet İlave servis planlaması yapılmıştır.

          Kuruluşumuz saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için derhal ilave otobüs ve tren servisleri verilecektir.

          Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden; sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde ücretsiz yararlanabileceklerdir.

          Sınava katılacak öğrencilerimize başarılar dileriz.

        • 4

          BUGÜN İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

          Üniversite sınavı günü İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair duyuru gelmesi durumunda haberimize eklenecek.

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