Üniversite sınavı sonuçları açıklandı ve her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavda kimin ve kimlerin birinci olduğu sorularının cevapları gündem oldu. Söz konusu duruma ilişkin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, resmi açıklamayı yaptı. İşte, 2023 YKS birincilerine dair tüm bilgiler!