YKN Numarası Nedir? YKN Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

YKN Numarası Nedir?

YKN numarasının açılımı Yabancı Kimlik Numarası şeklinde geçer. YKN numarası nedir diye merak edenler için bu numaranın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına benzer bir işlevi olduğunu söyleyebiliriz. YKN numarası, Türk vatandaşı her bireyin kişisel numarası olan kimlik numaraları gibidir. Ancak bu numara isminden de anlaşılacağı gibi yabancı uyruklu vatandaşlara verilir. YKN numarası nedir sorusuna detaylı yanıt arayanlar için bu numaranın uyruğu yabancı olan ancak yasal olarak Türkiye’de yaşayan bireylere verilen kişisel bir numara olduğunu söyleyebiliriz. İş ya da herhangi nedenlerle Türkiye’de yaşayan bireylerin de gerçekleştirmesi gereken çeşitli resmi işlemler oluyor. En basit haliyle sağlık hizmeti almak ya da bankacılıkla ilgili işlem yapmak gibi günlük ihtiyaçlar için YKN numarası, olması gereken zorunlu bir çeşit kimlik numarasıdır. Peki YKN numarası nasıl öğrenilir ve YKN numarası nerede yazar?

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YKN Numarası Nasıl Öğrenilir?

YKN numarası nasıl öğrenilir diyenler için öncelikle bu numaraya geçici koruma kimlik belgesi, çalışma izin belgesi ve ikamet izni kartı gibi belgelerde yer verildiğini belirtelim. Ancak YKN numaranıza acil ihtiyaç duyuyorsanız ve bu belgelerden hiçbiri yanınızda yoksa bu numarayı öğrenebileceğiniz başka yollarda bulunuyor. Bu yollardan ilki Göç İdaresi Başkanlığı İl Müdürlükleri… Direkt bu kuruma gidebileceğiniz gibi kurumun resmi web sitesi üzerinden de online sorgulama uygulaması sayesinde YKN numaranızı kolayca öğrenebilirsiniz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yani kısaca NVİ’nin de sorgulama sisteminden yararlanabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise E-devlet üzerinden yapılan sorgulamadır. Bu yol sayesinde de YKN numaranızı hızlı ve kolay şekilde öğrenebilirsiniz. YKN numarası nasıl öğrenilir diyenler için söz edeceğimiz bir diğer yöntem ise Yabancılar İletişim Merkezi yani 157 YIMER Hattı olacak. Bu çağrı merkezi sayesinde birçok yabancı dil desteği ile YKM numaranızı sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

YKN Numarası Nerede Yazar? YKN numarası nerede yazar diye merak edenler için hangi uygulamalardan yardım alarak YKM numaranızı öğrenebileceğinizden bahsettik. YKN numarası nerede yazar sorusu da bu konu hakkında merak edilen bir diğer soru olarak karşımıza çıkıyor. YKN numarasının yer aldığı yerleri şu şekilde sıralamak mümkün; - İkamet izin kartı

- Geçici koruma kimlik belgesi

- Çalışma izin belgesi

- Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili evraklar

- Varsa e-devlet dökümleri veya resmi bazı yazışmalar YKN Numarası Ne İşe Yarar? YKN numarası nedir ve YKN numarası nerede yazar gibi sorulara yanıt verdik. Yabancı uyruklu vatandaşlara verilen 11 haneli bir özel numara olan YKN numarasının adeta kimlik numarası işlevine benzer olduğunu belirtmiştik. YKN numarası ne işe yarar diyenler için bir kimlik numarası ne işe yarıyorsa YKN numarasının da benzer bir görev üstlendiğini söyleyebiliriz. Ancak kimlik numarası, ülkenin vatandaşlarını tanımlıyorken YKN numarası ise ülkede geçici nedenlerle ikamet eden yabancı uyruklu bireyleri tanımlar. YKN numarası ne işe yarar diye soranlar için numaranın işe yaradığı alanlar şöyle;

- Sağlık hizmetleri

- Banka işlemleri

- İş ve çalışma izinleri

- SGK kaydı

- Vergi işlemleri

- Resmi kurum işlemleri

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