Yine kadın cinayeti! Leyla teyze de vahşet kurbanı oldu! | Son dakika haberleri

Yine kadın cinayeti! Leyla teyze de vahşet kurbanı oldu! | Son dakika haberleri

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Beşgöze köyü Selavat mezrasında ikamet eden Ahmet Dolaş (65) ile eşi Leyla Dolaş (69) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

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Fotoğraf: AA

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma sırasında Ahmet Dolaş, av tüfeğiyle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Leyla Dolaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Leyla Dolaş'ın cenazesi, otopsi için Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahmet Dolaş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir