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        Haberler Gündem Medya Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

        Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

        Yoğun bakıma kaldırılan Özdil'in kalp damarlarından birinin açıldığı, yarın da anjiyo yapılacağı öğrenildi. Özdil'in günlük Youtube programlarının bugünkü bölümü yayınlanmamıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 14:25 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:27
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        Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
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        Gazeteci, yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi. İstanbul'da bir özel hastanede yoğun bakıma kaldırılan Özdil'in kalp damarlarından birinin açıldığı yarın da anjiyo yapılacağı öğrenildi. Yarınki operasyonda iki damarın daha açılacağı belirtildi.

        Sözcü'den ayrıldıktan sonra günlük Youtube yayınlarına başlayan Özdil'in programının bugünkü bölümü yayınlanmamıştı.

        Özdil’in Youtube’da dün yayınlanan programından bir kare.
        Özdil’in Youtube’da dün yayınlanan programından bir kare.
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