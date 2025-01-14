Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
Yoğun bakıma kaldırılan Özdil'in kalp damarlarından birinin açıldığı, yarın da anjiyo yapılacağı öğrenildi. Özdil'in günlük Youtube programlarının bugünkü bölümü yayınlanmamıştı
Giriş: 14.01.2025 - 14:25 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:27
Gazeteci, yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi. İstanbul'da bir özel hastanede yoğun bakıma kaldırılan Özdil'in kalp damarlarından birinin açıldığı yarın da anjiyo yapılacağı öğrenildi. Yarınki operasyonda iki damarın daha açılacağı belirtildi.
Sözcü'den ayrıldıktan sonra günlük Youtube yayınlarına başlayan Özdil'in programının bugünkü bölümü yayınlanmamıştı.
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