Yılmaz Gruda'nın vefatı ünlüleri yasa boğdu
Yılmaz Gruda, böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı meslektaşlarını yasa boğdu
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Demet Akbağ: Yılmaz usta mekânın cennet olsun.
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Işıl Yücesoy: Sayın Yılmaz Gruda, yeriniz doldurulamaz. Allah, rahmet eylesin. Acımız büyük.
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Kerem Alışık: Adı Yılmaz kendi yılmaz, şair, oyuncu... Her Yanıyla tam bir yürek işçisi. Tiyatro sanatının yılmaz emekçisi. Güzel insan, şiir insan, ustam, ağabeyim... Unutmak ne mümkün o sahne heyecanlarımızı, kulis sohbetlerimizi, şiit gecelerimizi... Kalbimden bir gül daha koptu. Ah benim Yılmaz ağabeyim. Alkışların hepsi sana... Mekânın cennet olsun.
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Melek Baykal: Türk tiyatromuzun duayen oyuncularından... Yılmaz Gruda'yı kaybettik. Ailesine yakınlarına sabırlar diliyorum.
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Hakan Bilgin: Büyük usta Yılmaz Ağabeyim... Hep güzel, hep saygıyla anacağız... Emeklerin unutulmaz, yolun ışık dolsun saygıyla...
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Engin Akyürek: Seni tanımak onurdu Yılmaz Ağabey.
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Aslı Enver