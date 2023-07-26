Kerem Alışık: Adı Yılmaz kendi yılmaz, şair, oyuncu... Her Yanıyla tam bir yürek işçisi. Tiyatro sanatının yılmaz emekçisi. Güzel insan, şiir insan, ustam, ağabeyim... Unutmak ne mümkün o sahne heyecanlarımızı, kulis sohbetlerimizi, şiit gecelerimizi... Kalbimden bir gül daha koptu. Ah benim Yılmaz ağabeyim. Alkışların hepsi sana... Mekânın cennet olsun.