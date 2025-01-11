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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Yılmaz Bal: Pozisyonları gole çeviremedik - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Yılmaz Bal: Pozisyonları gole çeviremedik

        Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Bal, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 19:53 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:53
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        "Pozisyonları gole çeviremedik"
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mersin'de oynanan karşılamada Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

        "GİRDİĞİMİZ POZİSYONLARI GOLE ÇEVİREMEDİK"

        Karşılama sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Bal, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "İlk 15 dakika rakibin üstünlüğü vardı. Çok talihsiz bir gol yedik, kendi kalemize attık. Talihsiz gollerle geriye düşüyoruz. Ondan sonra tepki verdik. 15 dakikadan sonra Oyunu oturtturduk. Rakibin baskısını kırdık. İstediğimiz oyun oynamaya başladık, akabinde golü de bulduk. Golü attıktan sonra oyunu dengeledik, devreye öyle girdik. İkinci yarıda baktığımız zaman yine rakibin çok fazla pozisyonu yoktu. Penaltı pozisyonuyla geriye düştük. Bizim 2-3 pozisyonumuz vardı. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Bu maçı aslında çok kazanmak istiyorduk. Takım da buna hazırdı, oynayan oynamayan. Yeni Başkanımız Hikmet Çinçin'e ve yönetim kuruluna, buraya kadar gelen taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı. Baktığımızda ilk yarının son maçı. İkinci yarıya önümüzdeki hafta başlayacağız. 3 puanlık sistemde neyin ne getireceği belli olmaz ama ben oyuncularımızın vermiş olduğu mücadele, kazanma hırsı ilerisi için beni çok mutlu etti. Ciddi anlamda kazanmayı istediler. Uzun zaman kazanamamanın verdiği stresle de olmadı ama bu devamında olmayacak anlamına gelmiyor. Çok kaliteli bir kadromuz var. İnanıyorum önümüzdeki ikinci yarı başlangıcından itibaren Hatayspor'un hak ettiği yere oyuncularımızla birlikte geleceğine sonsuz inanıyorum" diye konuştu.

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