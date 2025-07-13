Yılın transferi resmen bitiyor: Gyökeres Arsenal yolunda!
Transfer döneminde ismi birçok takımla anılan golcü futbolcu Viktor Gyökeres'in yeni adresi Arsenal oluyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezona damga vuran Viktor Gyökeres, Arsenal'e imza atmaya hazırlanıyor.
İngiliz devinin bir süredir peşinden koştuğu İsveçli yıldız, Sporting'e resti çekmiş ve Arsenal'e transfer olmak istediğini iletmişti.
Uzun süren transfer görüşmelerinin ardından kulüpler anlaşma sağladı ve resmi açıklamaların kısa sürede yapılması bekleniyor.
The Athletic'in haberine göre Arsenal, Gyökeres için Sporting'e 63.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Anlaşmada 10 milyon Euro'yu bulan bonuslar da bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla 52 resmi maçta 54 gol ve 13 asist yapan 27 yaşındaki santrfor, sezona damga vurmuştu.