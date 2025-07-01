Yılın düğününde Lady Gaga ve Elton John, Jeff Bezos'tan 6'şar milyon dolar talep etti iddiasına yanıt

Yılın düğününde Lady Gaga ve Elton John, Jeff Bezos'tan 6'şar milyon dolar talep etti iddiasına yanıt

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez cuma akşamı Venedik’te gösterişli bir düğün yaparak evlendi. Düğünün arkasından çeşitli partilerle eğlence sürdü. Tüm hafta sonunu kaplayan yılın düğünü bitse de konuşulmaya devam ediyor.

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50 milyon dolara mâl olduğu öne sürülen gösterişli düğün, öncesinde de haftalardır magazin gündeminden düşmüyordu. Düğünde dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı ve Bezos’un Lady Gaga ile Elton John’a düğünde sahne almaları teklifinde bulunduğu iddia edilmişti. Ancak düğünde Lady Gaga ile Elton John’un sahne almadığı, İngiliz şarkıcı Ellie Goulding ve İtalyan sanatçı Matteo Bocelli'nin performans sergilediği öğrenildi.

Elton John ve Lady Gaga'nın düğünde sahne almama sebeplerinin, şarkıcıların kişi başı 6 milyon dolar talep etmeleri olduğu iddia edildi. Bu söylentiler üzerine yapılan sosyal medya yorumlarında, 237 milyar dolarlık servete sahip olan Bezos'un bu parayı kolaylıkla verebilecek güçte olduğu belirtilerek, cimri olduğuna dair alaycı ifadeler kullanıldı.

Ünlü isimlere yakın bir kaynak, TMZ'ye iddiaların asılsız olduğunu açıklarken, "Ne Elton'ın ne de Gaga'nın düğünde sahne alması gibi bir durum söz konusu değildi. Hiçbir şekilde böylesine devasa bir ücret de talep etmediler" ifadesini kullandı.