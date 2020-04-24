Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2019-2020 normal sezon performansları göz önünde bulundurularak, taraftar, antrenör ve medya mensubu oylarıyla ligde yılın antrenörü belirlendi.

Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve gelen ve takımını 11 galibiyet, 3 mağlubiyetle B Grubu lideri yapan Lapena, oylamada rakiplerinin önünde yer alarak ödülün sahibi oldu.

Oylamada Rusya ekibi Nadezhda'dan Yunan Georgios Dikaioulakos ikinci, Fransa temsilcisi BLMA'dan Belçikalı Thibaut Petit ise üçüncü sırayı aldı.