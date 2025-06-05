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        Haberler Yaşam Yıldız Sarayı'nda mehteran gösterisi düzenlendi

        Yıldız Sarayı'nda mehteran gösterisi düzenlendi

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından geleneksel hale gelen yaz dönemi mehteran gösterileri, Dolmabahçe Sarayı'ndan sonra Yıldız Sarayı'nda da gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:35 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:35
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          Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gösterisi, Yıldız Sarayı'nda seslendirildi.

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          Başkanlık tarafından geleneksel hale gelen yaz dönemi mehteran gösterileri kapsamında sevilen tarihi marşlar yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle karşılandı.

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          Aslına uygun olarak mehter icrasını sergileyen, müzik eğitimi almış profesyonel askerlerden oluşan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, dönemin kültürünü yansıtan kostümleri ve geleneksel enstrümanlarıyla gösteride yer aldı.

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          Yıldız Sarayı avlusunda başlayıp saray önünde devam eden mehteran gösterisinde Segah Peşrevi, Şehzade Süleyman Marşı, Tarihi Çevir, Mehterhane-i Hakani Marşı, Ordu Marşı ve Hücum Marşı'nın da aralarında bulunduğu repertuvar seslendirildi.

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          Mehteran gösterileri, salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nın Babüssaade girişinde, perşembe günleri ise Yıldız Sarayı'nın 1. avlusunda saat 11.00'de başlıyor.

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