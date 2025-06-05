Yıldız Sarayı'nda mehteran gösterisi düzenlendi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından geleneksel hale gelen yaz dönemi mehteran gösterileri, Dolmabahçe Sarayı'ndan sonra Yıldız Sarayı'nda da gerçekleşti
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Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gösterisi, Yıldız Sarayı'nda seslendirildi.
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Başkanlık tarafından geleneksel hale gelen yaz dönemi mehteran gösterileri kapsamında sevilen tarihi marşlar yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle karşılandı.
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Aslına uygun olarak mehter icrasını sergileyen, müzik eğitimi almış profesyonel askerlerden oluşan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, dönemin kültürünü yansıtan kostümleri ve geleneksel enstrümanlarıyla gösteride yer aldı.
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Yıldız Sarayı avlusunda başlayıp saray önünde devam eden mehteran gösterisinde Segah Peşrevi, Şehzade Süleyman Marşı, Tarihi Çevir, Mehterhane-i Hakani Marşı, Ordu Marşı ve Hücum Marşı'nın da aralarında bulunduğu repertuvar seslendirildi.
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Mehteran gösterileri, salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nın Babüssaade girişinde, perşembe günleri ise Yıldız Sarayı'nın 1. avlusunda saat 11.00'de başlıyor.
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