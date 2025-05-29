Yıldırım faciası! Çobana isabet etti!
Malatya'da yıldırım faciası yaşandı. Kentte, küçükbaş hayvan otlatan Erdal İncedal adlı çobana yıldırım isabet etti. İncedal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi
Malatya'da küçükbaş hayvan otlatan çoban, yıldırımın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Akçadağ ilçesine bağlı Darıca Mahallesinin Çayırdüzü bölgesinde hayvan otlatan Erdal İncedal'a yıldırım çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen İncedal'ın, cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Gurup Başkanlığına kaldırıldı.