Omicron varyantı, vaka sayıları üzerinde etkisini hissettirirken yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıl koronavirüs tedbirleri gereğince yılbaşında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Bu yıl için henüz bir karar alınmazken yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

YILBAŞINDA YASAK VAR MI? (31 ARALIK - 1 OCAK)

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yılbaşında sokağa çıkma yasağı konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memişoğlu, Omicron varyantına dikkat çekerken milyonların merak ettiği "İstanbul'da yılbaşında olacak mı, kısıtlama gelir mi?" sorusuna net bir cevap verdi.

İşte, o açıklamanın tamamı ve yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı olacak mı konusuyla ilgili bilgiler;