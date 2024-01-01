Dün gece tüm kanallarda yeni yıl coşkusu vardı. Güldür Güldür Show, O Ses Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımlar yılbaşı özel formatıyla seyirci karşısına çıktı. Peki, yılın son günü olan 31 Aralık 2023'te reytinglerde hangi yapım birinci oldu? Yılbaşı gecesi en çok ne seyredildi? İşte, detaylar...