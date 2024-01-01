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        Haberler Televizyon Yılbaşında en çok ne izlendi? O ses Türkiye mi Şarkılar Bizi Söyler Mi? 31 Aralık 2023 hangi yapım reyting birincisi oldu?

        Yılbaşında en çok ne izlendi? İşte 31 Aralık Pazar reyting sonuçları

        Dün gece kanallarda yılbaşına özel birçok yapım vardı. O Ses Türkiye, Lingo Türkiye, İbo Show gibi yılbaşı programları ile milyonlarca vatandaş 2024'e 'Merhaba' dedi. Peki, dün yani 31 Aralık 2023'te hangi dizi, film veya program reytinglerde birinci oldu? İşte, 31 Aralık Pazar total reyting sonuçları ile AB reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 07:42 Güncelleme: 01.01.2024 - 07:42
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        • 1

          Dün gece tüm kanallarda yeni yıl coşkusu vardı. Güldür Güldür Show, O Ses Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımlar yılbaşı özel formatıyla seyirci karşısına çıktı. Peki, yılın son günü olan 31 Aralık 2023'te reytinglerde hangi yapım birinci oldu? Yılbaşı gecesi en çok ne seyredildi? İşte, detaylar...

        • 2

          31 PAZAR ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          31 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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