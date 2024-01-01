Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi tam liste! 31 Aralık 2024 Milli Piyango'da kazandıran numaralar belli oldu
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde heyecan sona erdi. 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da canlı yayında ve noter huzurunda çekilmeye başlayan çekiliş ile çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar için bilet sorgulama süreci başlarken saat 23.15 itibarıyla 400 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. İşte 31 Aralık 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sıralı, tam numaralar listesi sorgulama ekranı...
- 1
Milli Piyango özel çekilişinde heyecan sona erdi. Milli Piyango çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. 31 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilen çekiliş için bilet alanlar sonuçların açıklanmasının ardından biletlerini sorgulamaya başladı. Çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar yılbaşı özel Habertürk 2024 Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebilirsiniz. İşte yılbaşı özel çekiliş sonuçları sorgulama listesi...
- 2
2024 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
400.000.000 TL İkramiye kazanan numaralar
3550054
40.000.000 TL İkramiye kazanan numaralar
1367224
6815815
4.000.000 TL İkramiye kazanan numaralar
0848964
0962537
1932951
2691904
3246808
5663469
6396573
8315790
9044210
9727348
1.000.000 TL İkramiye kazanan numaralar
1769438
2896808
2998642
3029102
3155288
3412118
3969282
3987572
4687991
5695873
6117541
6835307
6961926
7596019
8115569
8518785
8642107
8713239
9048347
9997275
750.000 TL İkramiye kazanan numaralar
0007938
0029854
0063829
0318598
0555832
0588549
0889011
0962413
0967228
2104829
2190004
2993257
3248160
3285995
4390389
5236059
5779431
5846509
5910889
6407601
6427047
6430455
6785317
7202227
7300600
9114074
9118547
9427671
9538064
9582819
- 3
75.000 TL İkramiye kazanan numaralar
0172010
0469409
0492152
0498495
0580930
0674724
0682952
0704533
0727435
0883826
0935982
0949618
1115796
1123327
1276622
1546379
1674044
2160978
2384794
2405512
2635412
2642178
2763613
2936992
2937496
2939123
3067549
3280304
3331153
3420780
3433228
3583578
3658043
3747336
3769681
3773976
3776015
4035716
4235626
4239921
4276506
4305038
4655571
4672061
4702319
4703568
4772475
5209794
5397769
5479142
5517962
5831486
5914619
6081563
6153420
6410379
6418512
6909665
6922665
7076766
7192692
7232284
7273365
7293639
7309449
7466112
7636839
7796595
7826759
7974888
8164082
8532210
8553411
8563303
8732259
8882805
8960803
9061890
9304779
9615564
-
- 4
30.000 TL İkramiye kazanan numaralar
0154299
0182069
0213320
0217568
0227599
0316132
0365301
0422871
0424760
0449885
0461294
0486144
0495376
0558231
0579426
1056336
1221863
1401156
1511609
1547716
1616690
1808847
1819618
1941009
2058912
2122878
2153714
2184282
2242167
2456745
2541051
2630847
2759944
2835846
3039151
3051418
3107020
3125442
3253439
3294540
3296083
3746308
3788145
4020124
4031648
4141583
4318188
4330083
4343832
4365029
4466668
4605750
4621034
4928706
5090131
5154377
5169579
5203863
5268552
5292276
5375262
5434997
5554320
5775689
5939868
5967364
6192507
6416351
6534140
6635333
6644484
6906537
6978601
7063541
7088879
7262922
7525140
7561286
7631754
7699870
7725693
7870662
8001441
8068975
8085987
8100800
8296193
8317785
8335476
8349070
8643995
8838240
9212588
9236182
9237114
9246525
9252935
9321933
9360911
9532085
15.000 TL İkramiye kazanan numaralar
0069127
0077646
0083768
0179851
0358693
0421705
0483846
0513704
0525615
0546215
0619375
0625302
0772810
0860362
0873740
0906325
0970346
1006763
1188685
1201514
1204439
1255244
1480628
1498995
1626703
1691169
1691513
1705175
1741497
1748878
1945447
1960520
1996086
2022997
2145234
2174335
2241927
2312784
2448683
2450721
2485194
2511756
2657069
2700212
2741265
2830789
2844616
2863727
2901849
2932109
2991996
3100016
3105836
3185117
3206131
3346708
3376115
3381718
3412599
3520753
3530458
3555076
3576872
3724774
3754017
3775343
3777120
3803619
3825182
3961177
3979739
4055412
4100926
4277673
4480728
4497575
4568709
4723905
4808096
4830412
4845941
4871993
4979755
5043916
5128257
5162025
5176248
5188864
5240900
5352872
5539705
5582584
5635583
5642223
5651737
5694371
5821607
5923529
5947531
5963767
5988384
5993572
6085871
6225852
6309811
6315103
6392885
6407499
6500152
6556767
6571994
6573175
6601705
6653654
6723673
6827682
6834503
6834823
7048597
7238081
7295019
7367770
7378348
7381263
7427276
7587745
7734799
7789829
7807700
7960932
7975273
7996068
8044207
8076264
8084568
8089164
8093468
8115569
8171139
8249220
8325726
8344233
8392345
8425181
8444729
8481129
8509499
8542544
8552323
8600134
8605991
8606308
8631648
8706984
8740295
8755346
8841791
8867320
8900781
8945769
9153871
9305830
9307634
9318549
9334555
9399802
9407890
9487093
9694974
9882236
- 5
8.000 TL İkramiye kazanan numaralar
007418
011199
075280
076361
076655
078807
092650
096648
100728
102459
109639
110056
112388
117394
138290
152891
182947
186505
198469
216636
227827
233329
246797
251955
274929
280448
304311
311352
316620
352133
361921
364618
365753
368105
370504
384953
417699
429354
452686
459298
480799
505180
516329
517361
520923
541313
556952
572727
572972
589865
606080
611720
627870
667289
668449
672103
690765
690985
693550
703251
739479
764294
778656
779895
785199
801686
802640
807403
811890
828838
833301
862806
871078
881463
911892
959099
961243
970191
984051
999934
5.000 TL İkramiye kazanan numaralar
00175
01169
01831
05017
05103
07232
10273
11588
13035
15536
17700
18342
20728
21226
21409
23128
23469
23615
29359
33600
35275
37261
38225
38615
40845
43107
44450
47201
48323
51169
51789
52538
54651
55189
57991
58075
58371
62286
63253
66446
67474
69652
69717
70317
70452
72253
74479
81558
82707
83758
85508
85531
86334
88315
88738
90831
93354
96455
98329
98772
- 6
3.000 TL İkramiye kazanan numaralar
0287
0402
0569
0816
0911
0917
1283
1327
2061
2369
3301
3619
3945
4012
4470
4529
4863
4897
5011
5169
5209
5305
5380
5645
6603
6780
7080
7128
7359
8503
8518
8845
8921
9030
9179
9318
9590
9656
9695
9813
1.200 TL İkramiye kazanan numaralar
030
196
296
308
316
367
464
520
599
650
720
752
772
804
816
880
912
970
971
974
800 TL İkramiye kazanan numaralar
02
12
46
48
57
61
-
- 7
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2023 Pazar günü yapılan olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.
- 8
2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Tutarı Ne Kadar?
Milli Piyango Online tarafından 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL oldu.
Milli Piyango Teselli İkramiyesi Nedir?
Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numarayı yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa teselli ikramiyesi almaya hak kazanırsınız.
Milli Piyango'da Amorti Rakamları Nedir?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir.