ÇAM AĞACI, CENNET AĞACI OLARAK BİLİNİYORDU

Ortaya atılan hikaye doğru olsun ya da olmasın, yaprak dökmeyen ağaçlar (çam ağacı) Almanya'daki Hristiyan ayinlerinin bir parçası haline geldi ve Orta Çağ'da "Cennet ağaçları" olarak isimlendirildi.

Cennet bahçesi'ni temsil ettiği düşünülen bu yaprak dökmeyen ağaçlara (çam ağacı) elmalar asılır ve Adem ile Havva'nın dini bayram günü olan 24 Aralık'ta evlerde sergilenirdi.