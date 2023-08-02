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        Haberler Magazin “Yıkılıyo Ayça” Yalı Çapkını’nın başrolünün yeğeni çıktı! Duyanlar inanamadı!

        "Yıkılıyo Ayça" Yalı Çapkını'nın başrolünün yeğeni çıktı! Duyanlar inanamadı!

        Bir döneme "Yıkılıyor" adlı parçasıyla ve keman çalışıyla damga vuran Ayça yıllar sonra tekrar gündem oldu. Ünlü ismin STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinden birinin öz yeğeni olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 01:33
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          Bir dönem Okan Bayülgen’in sunduğu Zaga programında tanınan ve “Yıkılıyor” şarkısıyla hafızalara kazınan çılgın kemancı Ayça Tekindor, Yalı Çapkını dizisinde başrol olan oyuncunun yeğeniymiş…

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          Şimdilerde 51 yaşında olan ve müzik hayatını devam ettirmeyen ünlü isim Ayça, Bodrum'da sakin bir yaşam sürüyor.

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          Instagram hesabında 6940 takipçisi olan Ayça hakkında yıllar sonra pek çok kişinin bilmediği bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü ismin soyadının Tekindor olduğunu öğrenenler araştırmaya başladı.

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          2013 yılında annesinin vefat etmesiyle müziği bırakan fakat "Yıkılıyor" şarkısıyla ve klibindeki güzelliğiyle büyüleyen Ayça Tekindor'un babası Aydın Tekindor'dur. Usta oyuncu Çetin Tekindor ise Ayça Tekindor'un amcasıdır.

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          Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterini canlandıran Çetin Tekindor, Ayça Tekindor'un amcası.

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          Ayça Tekindor ve babası Aydın Tekindor...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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